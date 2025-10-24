Литовское правительство приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи со сложившейся ситуацией Государственная служба погранохраны закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» на границе с Белоруссией до 12:00 завтрашнего дня», — говорится в посте политика.

В Литве объяснили подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

Ранее в Госдуме назвали страны Прибалтики марионетками фашиствующего режима в ЕС.