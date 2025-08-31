На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве хотят заболотить границу с Белоруссией

В Литве думают о восстановлении болот, осушенных на границе с Белоруссией
Wojmac/Shutterstock/FOTODOM

Литва рассматривает возможность для усиления безопасности восстановить болота, которые были осушены на границе с Белоруссией. Об этом в эфире радио LRT рассказал директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

Он рассказал, что в этом регионе когда-то была довольно большая заболоченность. В пограничной зоне находилось примерно 60 тыс. га болот, но более половины были осушены.

По словам Забляцкиса, их восстановление «займет десятилетие», а один гектар болот будет стоить €500 — 2 тыс. и больше. Директор фонда призвал Эстонию и Латвию присоединиться к инициативе и «использовать природу для защиты».

На этой неделе литовские военнослужащие установили «зубы дракона» в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Бетонные преграды, колючая проволока и морские контейнеры появились в пунктах «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка», «Мядининкай» — «Каменный Лог».

Ранее Литва придумала «стену из дронов» против России.

