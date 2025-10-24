Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске

Турция назначила посла в Дамаске, им стал замглавы МИД Йылмаз

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой главу МИД Хакана Фидана.

Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года посольство Турции в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре прошлого года, когда в Сирии сменилась власть.

15 октября в Москву прилетел новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе продолжались около полутора часов.

В ходе переговоров Путин заявил, что Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее Песков ответил на вопрос о судьбе военных баз РФ в Сирии.