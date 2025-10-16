На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил на вопрос о судьбе военных баз РФ в Сирии

Песков: обсуждение дальнейшей судьбы военных баз РФ в Сирии было на повестке дня
close
Maxim Shemetov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во время переговоров в Москве затрагивали тему российских военных баз в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«По базам тема фигурировала на повестке дня, вот что вам хочу сказать», — сказал Песков.

Ему также задали вопрос касательно возможных требований сирийской стороны о выдаче Дамаску бывшего президента республики Башара Асада. Песков сказал, что ему нечего сообщить на данную тему.

15 октября в Москве состоялись переговоры российского и сирийского лидеров. Они начались в узком составе в 14:15 мск в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Около 16:00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

На встрече Путин сказал, что Россия в отношениях с Сирией всегда исходила из интересов сирийского народа. По его словам, Россия никогда не связывала развитие связей с Сирией с особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.

