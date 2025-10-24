На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg раскрыл, почему Трамп согласился на санкции против России

Bloomberg: Трамп согласился на санкции против России под влиянием доклада Рубио
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на этой неделе решил ввести новые санкции в отношении России после того, как государственный секретарь Марко Рубио дал отрицательную оценку действиям РФ в отношении урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Неожиданное изменение произошло после оценки госсекретаря США, что Москва не сделала достаточных изменений в своей позиции», — говорится в публикации.

Кроме того, собеседники агентства отметили, что Рубио сам отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после их недавнего телефонного разговора.

При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила Bloomberg, что «президент Трамп играет ведущую роль в принятии решений относительно внешней политики».

Между тем в Госдепартаменте, говоря о роли Рубио, заявили, что «вся команда объединена вокруг руководящей роли Трампа».

Тем временем сам Рубио заявил, что в администрации президента США по-прежнему хотят «встречи с русскими» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.

Санкции против России
