Медведев: Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей

Россию вынудили пойти на жесткие меры, чтобы отстоять страну и людей. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Федерального Совета первичных отделений партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно называл причины, по которым РФ была вынуждена пойти «на очень жесткие меры».

«Мы же с вами знаем, где правда настоящая, истинная правда, каковы причины того, что произошло», — заявил Медведев.

До этого Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным. Политик считает, что это был «акт войны» против России. По его мнению, теперь «можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». Медведев подчеркнул, что Москва может добиться победы «на земле, а не за канцелярским столом, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки».

Ранее Медведев назвал одну из причин начала спецоперации на Украине.