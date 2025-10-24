На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил, что в Белом доме по-прежнему хотят «встретиться с русскими»

Рубио: в администрации Трампа по-прежнему хотят встречи с представителями РФ
Сергей Булкин/РИА Новости

В администрации президента США Дональда Трампа по-прежнему хотят «встречи с русскими» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает газета The Wall Street Journal.

«Мы по-прежнему хотели бы встретиться с русскими», — заявил он.

Однако, по словам Рубио, Трамп неоднократно заявлял, что в какой-то момент ему придется что-то предпринять, если не удастся достигнуть прогресса по мирному соглашению.

В итоге 22 октября октября Трамп сообщил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом президент США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

Позже в Белом доме уточнили, что встреча Путина и Трампа все еще возможна, однако она должна дать ощутимый результат.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.

