Дюжину малолетних детей из России внесли в базу «Миротворца»

Данные еще 12 российских детей в возрасте от двух до пяти лет внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец», сообщает РИА Новости.

На сайте отмечается, что дети внесены в базу якобы из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».

Ранее данные детей уже размещали на сайте «Миротворца». В октябре там оказались 25 детей с Украины 2022 и 2023 годов рождения.

10 декабря на украинском ресурсе оказались данные 25 несовершеннолетних россиян.

20 декабря в базу ресурса были внесены данные 20 детей из России, самому младшему из которых исполнилось шесть лет.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит базу персональных данных людей, которые, по мнению ее составителей, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Ранее в ООН призвали принять меры после добавления в базу «Миротворца» пятилетнего россиянина.