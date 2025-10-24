В Кремле назвали паузу с переговорами по Украине «слишком затянувшейся»

Песков: пауза в переговорах по урегулированию на Украине уже слишком затянулась

Ситуация с переговорным процессом по вопросу Украины уже слишком затянулась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, пауза возникла по причине нежелания украинской стороны интенсифицировать контакты.

«Нежелание всячески поощряется европейскими кураторами киевского режима», — добавил Песков.

22 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого президент РФ Владимир Путин в ходе съезда Русского географического общества заявил, что было бы ошибкой подойти к саммиту Россия — США в Будапеште без подготовки.

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.