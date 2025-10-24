На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали паузу с переговорами по Украине «слишком затянувшейся»

Песков: пауза в переговорах по урегулированию на Украине уже слишком затянулась
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Ситуация с переговорным процессом по вопросу Украины уже слишком затянулась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, пауза возникла по причине нежелания украинской стороны интенсифицировать контакты.

«Нежелание всячески поощряется европейскими кураторами киевского режима», — добавил Песков.

22 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого президент РФ Владимир Путин в ходе съезда Русского географического общества заявил, что было бы ошибкой подойти к саммиту Россия — США в Будапеште без подготовки.

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами