Путин высказался о подготовке к переговорам с Трампом в Будапеште

Путин: было бы ошибкой подойти к саммиту в Венгрии без подготовки

Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда Русского географического общества заявил, что было бы ошибкой подойти к саммиту Россия — США в Будапеште без подготовки. Его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента [Дональда Трампа] было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — сказал Путин.

В среду, 22 октября, Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.