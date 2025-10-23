Американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа

Отмена президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Венгрии и введение новых санкций против Москвы говорят о том, что давление со стороны «ястребов» по обе стороны Атлантики возымело эффект. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал политолог, американист Малек Дудаков.

«Несмотря на то, что Трамп перенес намечавшуюся встречу в Будапеште, он все-таки не стал предоставлять новые вооружения Украине, что в любом случае является позитивным исходом. Введение санкций тоже является двояким моментом. С одной стороны — это первые серьезные санкции во второй каденции Трампа против России, и это определенно попытка надавить на Москву. С другой же стороны, Трамп может использовать несработавшие антироссийские санкции как причину, чтобы больше их не вводить», — сказал политолог.

Он пояснил, что санкции, которые ввел Трамп, скорее всего, не сработают, потому что Россия просто переориентирует свои торговые потоки, а потому «глава Белого дома в будущем сможет возражать давлению «ястребов» и напоминать, что ограничения-то он ввел, но они оказались бессмысленными, а потому вводить их еще раз смысла нет».

«Я думаю, что Трамп ведет многоплановую игру с Россией. Во-первых, он пытается усилить переговорную позицию США. Во-вторых, он пытается отбиваться от давления «ястребов». В-третьих, для него важно попробовать ввести санкции против российских энергоресурсов в рамках отдельных переговорных процессов с Индией и Китаем, потому что они на текущий момент являются основными покупателями российской нефти», — добавил американист.

Дудаков заключил, что «вряд ли у Трампа получится надавить на Индию с Китаем и договориться о выгодных для США сделках, точно так же у него не получится обрушить экономику России, а вот от давления «ястребов» он, может быть, и избавится на какое-то время».

В среду, 22 октября, президент США сообщил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам Трампа, ему «показалось это неправильным».

«Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», — заявил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что США не хотят, чтобы Путин «получил все».