На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае назвали побеждающую сторону в украинском конфликте

Политолог Гун Цзюн: Россия побеждает в конфликте на Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Россия явно побеждает в украинском конфликте, но Запад отказывается признать реальность. Об этом заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики (UIBE), эксперт China Forum Гун Цзюн во время XXII Ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что в течение последних месяцев Вооруженные силы России последовательно продвигаются на запад примерно на 15 км в день.

«Европа прячет голову в песок, отказываясь признать реальность и переосмысливая понятие победы, как это сделал генерал [спецпредставитель президента США Кит] Келлог несколько недель назад, преувеличив потери России», — сказал эксперт.

По словам Гун Цзюна, у потенциальной победы в украинском конфликте существуют «огромные последствия» для будущего нового мирового порядка, так как Россия сможет выйти из кризиса как «полноправный и уважаемый полюс».

В это же время он усомнился в том, что ЕС продолжит существовать как отдельная политическая сила.

28 сентября французский геополитик, экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что Россия обладает потенциалом для победы в затяжном конфликте с Украиной, и Западу надо это признать и сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами