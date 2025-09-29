Россия явно побеждает в украинском конфликте, но Запад отказывается признать реальность. Об этом заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики (UIBE), эксперт China Forum Гун Цзюн во время XXII Ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что в течение последних месяцев Вооруженные силы России последовательно продвигаются на запад примерно на 15 км в день.

«Европа прячет голову в песок, отказываясь признать реальность и переосмысливая понятие победы, как это сделал генерал [спецпредставитель президента США Кит] Келлог несколько недель назад, преувеличив потери России», — сказал эксперт.

По словам Гун Цзюна, у потенциальной победы в украинском конфликте существуют «огромные последствия» для будущего нового мирового порядка, так как Россия сможет выйти из кризиса как «полноправный и уважаемый полюс».

В это же время он усомнился в том, что ЕС продолжит существовать как отдельная политическая сила.

28 сентября французский геополитик, экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад заявил, что Россия обладает потенциалом для победы в затяжном конфликте с Украиной, и Западу надо это признать и сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.