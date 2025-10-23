На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конгрессвумен допустила заключение сделки США и РФ после конфликта на Украине

Конгрессвумен Луна: РФ и США после конфликта на Украине могут заключить сделку
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

США и Российская Федерация могут заключить торговую сделку на $1 трлн после урегулирования конфликта на Украине. Об этом в социальной сети X заявила член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«Я абсолютно уверена в том, что президент (США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп достигнет устойчивой мирной сделки с Россией. И в перспективе договорится о торговом соглашении на триллион долларов, которое будет на пользу всему миру», — написала политик.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с США.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Российская Федерация хочет равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и видит интерес со стороны Вашингтона.

По его словам, у стран могут быть общие экономические интересы, в том числе в сфере производства сжиженного природного газа. Государства также могут сотрудничать в Арктике и космосе, отметил дипломат.

Ранее Медведев заявил, что Трамп «встал на тропу войны» с РФ.

