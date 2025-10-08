Американская конгрессвумен рассчитывает встретиться с Дмитриевым

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна рассказала РИА Новости, что рассчитывает в октябре провести встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения «торговли и мира».

«Мы планируем встретиться позднее в этом месяце, чтобы обсудить вопросы мира и торговли в зависимости от его графика позднее в этом месяце, когда он будет находиться в Штатах», — уточнила она.

3 октября конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Трамп готов к укреплению экономических связей с Россией, если удастся урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, глава Белого дома «не видит никаких причин» для экономической изоляции Москвы, «кроме продолжения конфликта».

Ранее в России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа.