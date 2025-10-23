В Белом доме рассказали об ожиданиях от новых санкций

В США заявили, что введенные санкции против российских нефтяных компаний окажут значительное влияние на Москву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Сильно повлияют. Если посмотреть на наши санкции, то увидите, что они довольно мощные», — сказала она.

Она добавила, что эти санкции нанесут ущерб Москве, как ранее заявили в Минфине США. Левитт также отметила, что данные меры могут поспособствовать отказу Индии и Китая от российской нефти.

До этого в CNN сообщали, что Министерство финансов США не исключает введения против России «более жестких» санкций.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.