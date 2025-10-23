Минфин США пригрозил России «более жесткими» санкциями

Министерство финансов США не исключает введения против России «более жестких» санкций. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Министерство финансов США даже предположило, что за этим могут последовать более жесткие американские санкции против России, чтобы ещё сильнее подтолкнуть Кремль к скорейшим мирным переговорам», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает CNN, это может стать началом новой «жесткой стратегии» США в отношении России.

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

