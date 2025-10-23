Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию

Путин: санкции США — недружественный шаг, который не улучшит отношения с РФ

Новые антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, являются попыткой оказать давление на Москву и не способствуют укреплению отношений между странами, заявил во время пресс-подхода президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Они [санкции] на сегодняшний день имеют два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия относит себя к числу уважающих себя стран и не собирается принимать конкретные решения из-за давления. По его словам, отношения Москвы и Вашингтона «только-только начали восстанавливаться» и рестрикции США их «не укрепляют».

Президент добавил, что на экономике России новые ограничения существенно не скажутся.

23 октября американский президент Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. В указе Трампа перечислены добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы, транспортные компании. По сути, санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее в Европе заявили о самоуничтожении из-за санкций против России.