Медведев заявил о передаче МВД полномочий в сфере внешней трудовой миграции

Медведев: полномочия в сфере внешней трудовой миграции будут переданы МВД
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что полномочия в сфере внешней трудовой миграции будут переданы МВД. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно новым поручениям главы государства, ключевая роль в этой работе теперь возложена на министерство внутренних дел, как основной орган, ответственный за выработку и реализацию государственной миграционной политики», — сказал Медведев.

По его словам, консолидация полномочий таким образом произошла и будет происходить в нормативном плане еще некоторое время. Будут переданы полномочия в сфере внешней трудовой миграции от других федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, Медведев заявил, что в российском обществе существует серьезная напряженность из-за ситуации с незаконными мигрантами. Они должны находиться на территории РФ строго по трудовому кодексу и своевременно покидать страну, возвращаясь на родину, отметил зампред Совбеза.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Власти рассчитывают снизить долю незаконных мигрантов и укрепить социальную стабильность.

10 октября глава государства заявил о заинтересованности России в иностранной рабочей силе, но ее должны представлять законопослушные граждане. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в сфере миграции достаточно много проблем, и россияне сами на это указывают.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать новая система выдворения мигрантов.

