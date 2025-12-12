На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Суд на 3 месяца продлил арест бывшему главе Ростовского облсуда Золотаревой
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора Ростовской области

Первомайский районный суд Краснодара постановил продлить срок содержания под стражей до 15 марта 2026 года бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой и другим фигурантам, проходящим по делу о коррупции в ростовской судебной системе. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд продлил арест, наложенный на их имущество в рамках расследования. Защита обвиняемых настаивает на вынесении оправдательного приговора.

«Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу подсудимым Золотаревой, Юровой, Бондаренко и Рощевскому до 15.03.2026… Продлить до 15.03.2026 года применение мер… в виде ареста на имущество», — заявил судья.

Адвокаты подсудимых выразили возражение против ходатайства государственного обвинителя, утверждая, что отсутствуют основания для его удовлетворения. Они просили заменить меру пресечения на домашний арест.

Защитники Елены Золотаревой заявили в суде, что представленных обвинением доказательств недостаточно для признания ее виновной и вынесения приговора. Они утверждают, что для этого отсутствуют правовые основания. Кроме того, по мнению защиты, требование государственного обвинителя о назначении наказания в виде 20 лет лишения свободы, учитывая, что Золотаревой скоро исполнится 67 лет, является «завуалированным пожизненным заключением».

Адвокаты Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой заявили, что обвинение основано не на объективных данных, а на «доказательствах, не подтвержденных фактическими обстоятельствами». Утверждения об оказании Золотаревой влияния на судей с целью принятия определенных решений, по мнению защиты, являются ошибочными.

Гособвинение на предыдущем заседании запросило 20 лет колонии и 170 млн рублей штрафа Золотаревой, обвиняемой во взяточничестве.

Ранее суд вынес приговор экс-министру ЖКХ Свердловской области по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами