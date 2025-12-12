Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Первомайский районный суд Краснодара постановил продлить срок содержания под стражей до 15 марта 2026 года бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой и другим фигурантам, проходящим по делу о коррупции в ростовской судебной системе. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд продлил арест, наложенный на их имущество в рамках расследования. Защита обвиняемых настаивает на вынесении оправдательного приговора.

«Продлить меру пресечения в виде заключения под стражу подсудимым Золотаревой, Юровой, Бондаренко и Рощевскому до 15.03.2026… Продлить до 15.03.2026 года применение мер… в виде ареста на имущество», — заявил судья.

Адвокаты подсудимых выразили возражение против ходатайства государственного обвинителя, утверждая, что отсутствуют основания для его удовлетворения. Они просили заменить меру пресечения на домашний арест.

Защитники Елены Золотаревой заявили в суде, что представленных обвинением доказательств недостаточно для признания ее виновной и вынесения приговора. Они утверждают, что для этого отсутствуют правовые основания. Кроме того, по мнению защиты, требование государственного обвинителя о назначении наказания в виде 20 лет лишения свободы, учитывая, что Золотаревой скоро исполнится 67 лет, является «завуалированным пожизненным заключением».

Адвокаты Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой заявили, что обвинение основано не на объективных данных, а на «доказательствах, не подтвержденных фактическими обстоятельствами». Утверждения об оказании Золотаревой влияния на судей с целью принятия определенных решений, по мнению защиты, являются ошибочными.

Гособвинение на предыдущем заседании запросило 20 лет колонии и 170 млн рублей штрафа Золотаревой, обвиняемой во взяточничестве.

