На Украине сообщили о создании с США рабочей группы по экономическим вопросам

Свириденко сообщила о создании с США рабочей группы по экономическим вопросам

Украина и США создали совместную рабочую группу по экономическим вопросам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она встретилась с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом.

«Была создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что рабочая группа в кратчайшие сроки должна разработать план своих дальнейших действий.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна готова поддержать возможное участие Европы и США в подготовке к проведению выборов в стране.

Также он хочет разобраться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Он призвал США помочь ему и вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о возможном участии США во встрече по Украине в Европе.