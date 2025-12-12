В Москве состоится благотворительный хоккейный матч в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»

13 декабря на катке городских уличных мероприятий «Московские сезоны», который находится по адресу улица Сухонская, 6 строение 1, состоится благотворительный хоккейный матч в рамках масштабного городского фестиваля «Путешествие в Рождество».

Вход на мероприятие свободный, регистрация не требуется. Матч проводится с целью собрать подарки и письма поддержки для бойцов, проходящих реабилитацию в военных госпиталях Москвы. На льду встретятся команда «Легенды хоккея России» и сборная блогеров.

За сборную блогеров сыграют автор спортивного видеоконтента Тим Сорокин, известный телеведущий Тимур Соловьев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и другие.

Сбор гостей начнется в 14:00. Начало матча в 15:00. Известные спортсмены и блогеры привезут на лед подарки и сувениры для бойцов — участников СВО, а также подпишут шайбы, клюшки и джерси. Каждый желающий сможет собственноручно передать наборы, сувениры или открытки. Все собранные подарки организаторы отправят в профильный госпиталь столицы.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета Туктамышева отдаст свою медаль для помощи тяжелобольному ребенку.