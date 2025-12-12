В Роскомнадзоре высказались о работе Telegram в России

Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — говорится в заявлении.

До этого замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram пока не находится под угрозой блокировки в России.

В декабре Роскомнадзор заявил о введении ограничений против FaceTime, отметив, что сервис Apple используют террористы и мошенники. Сбои в работе FaceTime начались задолго до официального подтверждения блокировок, еще в начале сентября. В Госдуме подчеркнули, что Apple покинула Россию и фактически «финансирует войну» против нее, а также выразили уверенность, что в скором времени российские IT-компании представят решения, которые заменят западные аналоги.

