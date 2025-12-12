На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Николай Носков приостановил концертную деятельность из-за проблем со здоровьем

ТАСС: Николай Носков приостановил карьеру из-за плохого самочувствия
РИА «Новости»

Певец Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть перенес на следующий год из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал ТАСС организатор концертов артиста Александр Качан.

«В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены», — сказал он.

Качан уточнил, что решение было принято по причине плохого самочувствия заслуженного артиста РФ.

Концерты состоятся в 2026 году, если позволит здоровье певца, отметил организатор.

В мае Telegram-канал Mash писал, что Николай Носков активно выступает на частных мероприятиях за 2 млн рублей, несмотря на проблемы со здоровьем.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого продолжает бороться. 3 мая 2024 года он был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

27 марта 2025 года стало известно, что концерт Носкова в Петербурге перенесли из-за проблем со здоровьем у артиста. У него обнаружили бронхит.

Ранее певица Маргарита Суханкина рассказала, когда завершит карьеру.

