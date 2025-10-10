Путин заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе

Путин: проблем в сфере миграции много, россияне сами на это указывают

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но ее должны представлять законопослушные граждане. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Таджикистан, передает РИА Новости.

«Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в сфере миграции достаточно много проблем, и россияне сами на это указывают.

9 октября российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, по итогам которых политики подписали 16 документов. Кроме того, Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и другие вопросы.

Ранее Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России.