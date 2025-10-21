СМИ: подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште приостановили

NBC: подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште поставлена на паузу

Подготовка к саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. Об этом в соцсети X написал журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «переносе» саммита Путина и Трампа.