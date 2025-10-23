Рубио рассказал о дальнейших контактах США с Россией

Рубио: США все еще хотят провести встречу с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят провести встречу с российской стороной. Об этом сообщает The Economic Times.

По его словам, у него состоялся «хороший» телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«И мы продолжим [работу] на основе этого», — добавил Рубио.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон всегда будет заинтересован в контактах, если существует возможность добиться мира.

До этого польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка рассказала, что за отменой встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште стоит Рубио.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

Ранее в МИД Венгрии выразили надежду на то, что Путин и Трамп проведут переговоры в Будапеште.