Путин назначил нового посла России в Лаосе

Путин назначил Сергея Жесткого послом России в Лаосе
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Жесткого послом РФ в Лаосе. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте размещения правовых актов.

«Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Лаосской Народно-Демократической Республике», — говорится в документе.

Жесткий имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. До этого мужчина занимал должность заместителя директора Третьего департамента Азии МИД России.

До этого премьер-министр республики Сонсай Сипхандон заявил, что Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России. Он добавил, что лаосская сторона готова продавать полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться. Сипхандон уточнил, что речь идет о бокситах и калии для производства удобрений.

4 сентября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон провели встречу на полях ВЭФ-2025. В ходе переговоров председатель правительства республики передал российскому лидеру привет от лаосского коллеги и приглашение посетить страну с визитом. Он добавил, что Путин может посетить Лаос в удобное для него время.

Ранее Путин назначил посла РФ в Сьерра-Леоне.

