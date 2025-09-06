На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Лаоса рассказал о желании наладить поставки российских нефтепродуктов

Премьер Лаоса Сипхандон: страна могла бы наладить поставки нефтепродуктов из РФ
Keystone Press Agency/Global Look Press

Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из РФ. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил премьер-министр республики Сонсай Сипхандон.

Глава правительства пообщался с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Во время беседы он рассказал, что Лаосу приходится импортировать 100% необходимых ему нефтепродуктов.

«У РФ много нефти и газа. Может быть, можно наладить поставки нефтепродуктов из России в Лаос, а мы готовы в ответ продавать <...> наши полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться», — сказал Сипхандон.

Он уточнил, что речь идет о бокситах и калии для производства удобрений.

4 сентября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон провели встречу на полях ВЭФ-2025. В ходе переговоров председатель правительства республики передал российскому лидеру привет от лаосского коллеги и приглашение посетить страну с визитом. Он добавил, что Путин может посетить Лаос в удобное для него время.

Ранее советник Путина рассказал, сколько человек посетили ВЭФ в этом году.

