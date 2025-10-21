Путин назначил посла РФ в Сьерра-Леоне

Путин назначил Столярова на должность посла РФ в Сьерра-Леоне

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Столярова Андрея Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне», — говорится в документе.

Столяров также занимал должность заместителя директора департамента Африки МИД РФ, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

В начале октября Путин также назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. В 2020–2021 годах российский посол занимал должность начальника отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С декабря 2021 года назначен советником-посланником и Временным поверенным в делах Российской Федерации в Йеменской Республике. На дипломатической службе Кудров состоит с 2005 года.

Ранее Путин назначил нового посла России в Южном Судане.