Путина пригласили посетить Лаос

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему привет от главы государства и приглашение посетить республику с визитом. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер и председатель лаосского правительства провели встречу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

«Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время», — сказал Сипхандон Путину.

4 сентября президент РФ, который принимает участие в ВЭФ, проводит отдельные беседы с почетными гостями мероприятия. Ожидается, что 5 сентября он выступит на пленарном заседании форума и ответит на вопросы. При этом в президиуме ВЭФ также будут находиться премьер-министры Лаоса и Монголии Сонсай Сипхандон и Гомбожавын Занданшатар, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

