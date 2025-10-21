СМИ: генсек НАТО во вторник отправится в Вашингтон для переговоров

Reuters: Рютте отправится с визитом в Вашингтон 21 октября для переговоров

Генсек НАТО Марк Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник, 21 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во вторник посетит Вашингтон для переговоров», — говорится в публикации.

21 октября журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что подготовка к саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в данный момент поставлена на паузу.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий.

Согласно публикации, выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Пентагона призвал НАТО «перейти от слов к делу» и нарастить закупки оружия.