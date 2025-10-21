На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Все новости
Новые материалы
Европа и Украина готовят 12-пунктный план по прекращению боевых действий

Bloomberg: ЕС и Киев готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий
true
true
true
close
РИА Новости

Европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно публикации, выполнение плана будет контролироваться международным мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа. Основные положения документа включают прекращение огня и обязательство сторон остановить территориальные наступления, возвращение на Украину всех «депортированных детей», полномасштабный обмен военнопленными, предоставление Украине гарантий безопасности и финансирования восстановления, ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Отмечается, что санкции против России будут поэтапно сниматься, однако около $300 млрд замороженных активов Центробанка будут возвращены Москве только после согласия участвовать в восстановлении Украины. В случае «повторного нападения» ограничения будут автоматически восстановлены.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давил на Зеленского, чтобы вынудить Украину отказаться от Донбасса.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
