Глава Пентагона призвал НАТО «перейти от слов к делу» и нарастить закупки оружия

США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки оружия для Украины. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу — нарастить инвестиции в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины». — «Газета.Ru») и усилить поддержку Украины», — сказал он.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте не исключил объявления новых поставок оружия на Украину.

Постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер сообщил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Киеву. Также он призвал страны Южной Европы активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках инициативы по закупке американского оружия за счет Европейского союза.

Ранее в США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины.