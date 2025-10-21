Трамп заявил о возможных последствиях нарушения ХАМАС договоренности о мире

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что ряд союзников его страны на Ближнем Востоке выразил готовность ввести крупные силы в сектор Газа, если палестинское движение ХАМАС нарушит договоренности о мире.

«Множество наших замечательных союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах прямо, решительно и с огромным энтузиазмом проинформировали меня о том, что приветствовали бы возможность по моей просьбе ввести в [сектор] Газа тяжелую силу и поставить ХАМАС на место, если ХАМАС продолжит вести себя плохо, в нарушение наших договоренностей», — написал глава США.

