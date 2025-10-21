На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Катар обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

Правитель Катара обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе
true
true
true
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Правитель Катара эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани обвинил Израиль в нарушении перемирия после серии ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. Его слова передает телеканал Al Arabiya.

«Мы вновь заявляем о нашем осуждении всех нарушений и действий Израиля в Палестине, в частности, превращения сектора Газа в зону, непригодную для жизни человека, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня», — сказал Аль Тани в ежегодном обращении к консультативному собранию Катара.

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня израильские ВС провели серию ударов по террористическим объектам ХАМАС в городе Рафах. По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в этом городе и открыли огонь по израильским военным.

В ответ на это в ХАМАС заявили, что им ничего не известно о столкновениях в Рафахе, так как этот район контролирует Израиль.

Ранее Нетаньяху поручил принять меры против террористов в Газе после нападения на военных Израиля.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами