Катар обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

Правитель Катара эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани обвинил Израиль в нарушении перемирия после серии ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. Его слова передает телеканал Al Arabiya.

«Мы вновь заявляем о нашем осуждении всех нарушений и действий Израиля в Палестине, в частности, превращения сектора Газа в зону, непригодную для жизни человека, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня», — сказал Аль Тани в ежегодном обращении к консультативному собранию Катара.

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня израильские ВС провели серию ударов по террористическим объектам ХАМАС в городе Рафах. По данным израильской армии, ранее несколько боевиков вышли из туннеля в этом городе и открыли огонь по израильским военным.

В ответ на это в ХАМАС заявили, что им ничего не известно о столкновениях в Рафахе, так как этот район контролирует Израиль.

Ранее Нетаньяху поручил принять меры против террористов в Газе после нападения на военных Израиля.