Израиль нанес удары по сектору Газа, несмотря на перемирие: 50 погибших, 150 пострадавших

Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Они считают, что противник сделал это первее, ударив по израильским военным. ХАМАС все отрицает. По их мнению, Израиль первым нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию. Спецпредставители Дональда Трампа вскоре прибудут в Израиль, чтобы сохранить в силе соглашение о прекращении огня. В секторе Газа погибли больше 50 человек, пострадали более 150 в результате нарушения соглашения.

Израиль нанес несколько ударов по сектору Газа после объявленного перемирия в ответ на его нарушение, сказано в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что поразили склады с оружием и инфраструктуру, используемую для террористической деятельности. Кроме этого, они уничтожили шесть километров туннелей, которые использовались для подготовки нападений на Израиль. Израильская сторона обозначила, что они будут действовать для устранения любых потенциальных угроз.

По данным израильских СМИ, Израиль заранее уведомил США о планируемых действиях. Вашингтон призвал «ответить пропорционально, но проявить сдержанность». The Times of Israel пишет, что удары пришлись на Рафаху — югу сектора Газа.

Sky News Arabia выяснил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил принять меры после удара ХАМАС во время совещания по вопросам безопасности страны. 20 октября в Израиль прибудут спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы сохранить соглашение о прекращении огня, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Соглашение возобновили

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС ЦАХАЛ начал возобновленное обеспечение соблюдения режима прекращения огня», — сказано в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Израильская армия обозначила, что готова соблюдать соглашение, но при этом будет реагировать на любые его нарушения.

По данным Al Jazeera, в результате последнего ответа Израиля более 50 палестинцев погибли, более 150 человек пострадали.

Что нарушил ХАМАС?

18 октября США сообщили Катару, Турции и Египту — гарантам мирного соглашения по урегулированию конфликта, — что ХАМАС может нарушить режим прекращения огня, рассказал американский Госдепартамент в соцсети Х:

«Это запланированное нападение на палестинских мирных жителей станет прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям».

Гаранты потребовали от ХАМАС выполнять условия соглашения. Они пообещали принять меры, если агрессия продолжится.

В ХАМАС же заявили, что это Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, а они сами подобного не планируют. Al Jazeera пишет, что в результате израильского удара погибли 11 палестинцев (в том числе семеро детей и три женщины), они были членами одной семьи. В ХАМАС также обозначили, что Нетаньяху не открыл КПП «Рафах», а это прямое нарушение соглашения и невыполнение обязательств, так как это решение препятствует вывозу раненых и больных и мешает поиску пропавших без вести под завалами (усложняет использование необходимого оборудования). Израиль же утверждает, что не открыл КПП из-за нарушения обязательств по возвращению заложников.

ЦАХАЛ ссылается на события 17 октября. В тот день несколько боевиков ХАМАС вышли из туннеля и начали стрелять по израильским солдатам. Они не пострадали.

«В Хан-Юнисе были замечены несколько террористов, вышедших из туннеля в южной части города и приблизившихся к силам безопасности, что представляло непосредственную угрозу. Для устранения угрозы был нанесен удар с воздуха в соответствии с соглашением», — рассказали израильские силы.

Во время авиаудара ликвидировали несколько боевиков.

План Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в секторе Газа, с которым согласились обе стороны. 9 октября соглашение подписали, на следующий день его официально утвердил Израиль, после чего стороны прекратили огонь.

Они договорились, что ЦАХАЛ отведет свои войска к желтой линии — заранее согласованным позициям. В ответ ХАМАС передаст всех заложников: и живых, и мертвых. В приоритете находятся выжившие заложники, их должны были передать в течение 72 часов, а тела уже позднее. При этом в ХАМАС не знают точное местоположение всех останков, поэтому США, Египет, Катар и Турция договорились создать оперативную группу для поиска тел. Израиль также отпустит палестинских заключенных и передаст тела умерших.

Далее ХАМАС не будет играть роли в управлении сектором Газа. Эту роль отведут временному правительству, в которое войдут «аполитичные палестинские технократы» и международные эксперты. За их деятельностью будет следить «Совет мира» под председательством Трампа. После этого у палестинцев, по мнению американского лидера, появится шанс на обретение государственности. Боевикам же разрешат добровольно сдаться, их направят в принимающие страны, они будут амнистированы. Кроме этого, в Газе развернут «силы стабилизации».