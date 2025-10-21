На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД сообщили, что встреча Лаврова и Рубио пока «существует как идея»

Рябков: вопрос встречи Лаврова и Рубио не поднимался во время разговора
MANDEL NGAN/Reuters

Россия продолжит сталкиваться с попытками распространения дезинформации со стороны ресурсов западных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о якобы перенесенной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Ни до телефонного разговора, ни в ходе вчерашнего телефонного разговора [Лаврова с Рубио] вопрос о встрече не поднимался», — сказал он.

Рябков отметил, что встреча Лаврова и Рубио пока «существует как идея».

Накануне телеканал CNN сообщил, что Рубио может снова созвониться с министром иностранных дел РФ на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» для развития состоявшегося на прошлой неделе разговора между двумя президентами о возможном прекращении конфликта на Украине, говорится в отчете Госдепа США. Госсекретарь «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Кремль охарактеризовал телефонный разговор как «конструктивную дискуссию», в ходе которой обсуждались «возможные конкретные шаги по реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным в ходе телефонного разговора.

Ранее в Кремле рассказали о работе МИД и Госдепа перед встречей президентов.

