Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп заявил, что он и Путин вскоре проведут новую личную встречу в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре вновь встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Американский президент по итогам телефонного разговора с Путиным выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке благотворно скажется на переговорах по Украине.

Как сообщается, новая личная встреча Трампа и Путина пройдет в Будапеште.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Несколько дней назад газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

Ранее сообщалось, что, по мнению Зеленского, текущее наступление ВС России будет последним крупным.