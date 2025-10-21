СМИ: Рубио и Лавров могут созвониться на этой неделе

CNN: Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе

Государственный секретарь США Марко Рубио может снова созвониться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, их встреча пока отложена. Об этом сообщил телеканал CNN.

В понедельник Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили «следующие шаги» для развития состоявшегося на прошлой неделе разговора между двумя президентами о возможном прекращении конфликта на Украине, говорится в отчете Госдепа США. Госсекретарь «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

Кремль охарактеризовал телефонный разговор как «конструктивную дискуссию», в ходе которой обсуждались «возможные конкретные шаги по реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным в ходе телефонного разговора.

Однако источник CNN заявил, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса.

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести встречу двух лидеров на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.

Ранее в Кремле рассказали о работе МИД и Госдепа перед встречей президентов.