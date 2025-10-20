На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали возможную дату встречи Рубио и Лаврова

Reuters: Лавров и Рубио встретятся в четверг
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести встречу уже в этот четверг, 23 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Переговоры Лаврова и Рубио, как ожидается, будут связаны с подготовкой к российско-американскому саммиту с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого политолог Борис Межуев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что ЕС, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Президент США выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Сийярто назвал смехотворным отношение ЕС к саммиту России и США.

