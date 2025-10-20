На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, как Европа будет мешать встрече Путина и Трампа

Политолог Межуев: СМИ окажут давление на Трампа перед встречей с Путиным
Kevin Lamarque/Reuters

Евросоюз, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между президентом Дональдом Трампом и Зеленским. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Борис Межуев.

«Публикации подобные той, что недавно вышла в газете Financial Times, в которой говорится, что Трамп якобы кричал на Зеленского во время последней встречи в Белом доме, — это откровенный вброс, чтобы оказать давление на самого американского президента перед его встречей с Путиным в Венгрии. Похожие эмоциональные преувеличения будут сделаны еще не однократно», — сказал политолог.

Встреча Путина и Трампа, с одной стороны, многим кажется «спасительной, потому что ситуация явно зашла в тупик и новые эскалации ни к чему не приведут», а, с другой стороны, большое количество людей поддерживают продолжение вооруженного конфликта, отметил Межуев.

«Для многих в Европе и Соединенных Штатах конфликт на Украине — это не есть проблема, это есть решение проблемы усиливающейся России. Украина, продолжающая наносить удары по российским НПЗ, по экономике и так далее, приносит гораздо больше пользы. Поэтому статьи, где Трамп предстает как однозначный друг Путина, могут плохо сказаться на его рейтингах одобрения», — заключил политолог.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что во время встречи с Зеленским американский президент потребовал от украинского лидера принять условия России по завершению конфликта, предупредив, что в противном случае Украина будет «уничтожена».

По данным газеты, несколько раз разговор Трампа и Зеленского переходил в «перепалку», а сам хозяин Белого дома «все время ругался».

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.

Переговоры о мире на Украине
