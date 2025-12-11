В ЕС считают вступление Украины в альянс «неизбежным»

Украина «неизбежно» вступит в Евросоюз, несмотря на возражения Венгрии. Об этом сообщила глава Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос, пишет Independent.

По ее словам, членство Украины в ЕС — это «политический якорь» будущих гарантий безопасности для Киева. Поэтому Марта Кос выразила уверенность в том, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС, хоть и выступает против такого шага во время боевых действий.

Издание пишет, что Кос 11 декабря созывает неофициальную встречу министров по европейским делам, чтобы подготовиться к следующему этапу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

По информации Independent, Киев намерен стать частью Евросоюза до конца 2020-х годов. Однако Марта Кос намекнула, что это может произойти еще раньше, и процесс зависит от принятия на Украине «необходимых реформ».

При этом в обновленном мирном плане Дональда Трампа говорится о вступлении Украины в ЕС к января 2027 года, также Киеву планируется предоставить преференциальный доступ в рынке Евросоюза на переходный период. The Washington Post также писал, что Украина может стать частью ЕС в 2027 году, и это поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

