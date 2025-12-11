Путин анонсировал новую налоговую выплату в 2026 году

Путин: для семей с детьми будет введена дополнительная налоговая выплата

С 2026 года будет введена семейная налоговая выплата для семей с детьми, которая вводится в дополнение к уже действующим. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Президент подчеркнул, что все существующие льготы для семей с детьми сохранятся.

«Процедура получения семейной налоговой выплаты в России должна быть максимально простой и необременительной», — отметил Путин.

Российский лидер также выразил уверенность, данная инициатива будет востребована у россиян.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, согласно которому необходимо освободить от обязанности оплачивать детские сады военнослужащих и ветеранов боевых действий. По мнению депутата, важность этой инициативы обусловлена геополитической ситуацией, которая требует усилий для защиты национальных интересов и сплочения общества. Государство должно взять на себя ответственность и предоставить им дополнительные льготы, подчеркнул Миронов.

Ранее Путин призвал сделать в «один клик» подтверждение необходимости в льготах.