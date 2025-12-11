На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве прошел митинг против Пашиняна

SHOT: митинг против действий Пашиняна прошел возле посольства Армении в Москве
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Возле посольства Армении в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а именно — задержания священнослужителей Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает Life.ru (http://🔹Life.ru/) со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что возле здания диппредставительства в Армянском переулке собрались 300 человек, в том числе священники ААЦ, общественники и участники специальной военной операции на Украине. Акция приурочена к приезду Пашиняна в Москву.

Как пишет издание, все митингующие отмечали, что действия премьера и властей Армении вносят раскол в общество и жизнь армянского народа. Участники акции также призывали соотечественников встать на защиту ААЦ и требовали освободить священнослужителей.

Кроме того, собравшиеся подготовили петицию, в которой выразили несогласие действиям Пашиняна. Документ они планировали передать послу Армении в России Гурген Арсеняну, однако он не вышел к собравшимся.

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что первый священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Второго обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушении территориальной целостности, в отказе от суверенитета и в насильственном свержении конституционного строя.

Ранее газета семьи Пашиняна разместила призыв иерархов церкви к отставке католикоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами