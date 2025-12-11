На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о достижении рекордно низкого уровня бедности в РФ

Путин: уровень бедности в РФ находится на рекордно низких значениях
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях», — сказал он.

Путин добавил, что уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%.

15 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по итогам июля 2025 года, согласно которым Чукотский автономный округ и Москва лидируют по уровню средних зарплат в России, а самые низкие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа.

В октябре сообщалось, что средняя зарплата в России впервые превысила 200 тысяч рублей сразу в трех отраслях экономики — финансах и страховании, производстве табачных изделий и добыче нефти и газа.

Ранее был назван размер пособия по беременности и родам в 2026 году при средней зарплате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами