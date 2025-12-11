Путин заявил о достижении рекордно низкого уровня бедности в РФ

Путин: уровень бедности в РФ находится на рекордно низких значениях

Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях», — сказал он.

Путин добавил, что уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%.

