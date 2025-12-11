Люди в верности проиграли бобрам и хомячкам

Люди заняли лишь седьмое место в рейтинге моногамных млекопитающих, уступив по уровню верности партнерам бобрам и усатым тамаринам. Об этом говорится в исследовании британского эволюционного антрополога Марка Дибла, опубликованном в Proceedings of the Royal Society.

Для оценки моногамности ученый использовал материалы археологических и этнографических работ, посвященных более чем сотне человеческих популяций. Данные о поведении животных он собрал из других научных исследований. В статье отмечается, что подобные замеры среди млекопитающих проводятся нечасто, поэтому автору удалось найти сведения лишь о 34 видах из более чем шести тысяч известных.

Моногамность определялась по доле полнокровных братьев и сестер внутри популяции. В человеческих группах этот показатель сильно различался: от 26% у жителей неолита на территории современной Великобритании до 100% у неолитической популяции на севере нынешней Франции. В среднем, по оценке исследователя, для людей показатель составил 66%.

Рейтинг возглавили калифорнийские хомячки со 100% полнокровного потомства. В тройку также вошли гиеновидные собаки (85%) и дамарский peskoroi (79,5%). Люди оказались на седьмой строчке — между бобрами (72,9%) и белорукими гиббонами (63,5%).

Автор отметил, что полученные данные усиливают аргументы в пользу гипотезы о моногамии. Согласно этой идее, высокое сотрудничество внутри популяции легче формируется у видов, которые размножаются в условиях моногамных связей и производят полнокровное потомство. Дибл добавляет, что даже небольшое отклонение от моногамии резко снижает число полнокровных детей: при росте внебрачных зачатий на 25% доля таких потомков падает до 40%. Он считает, что моногамия может быть ключевой характеристикой вида Homo sapiens, позволившей людям строить крупные сообщества благодаря пониманию степени родства между их участниками.

