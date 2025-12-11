Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО

Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола, пишут «Известия».

«Мы не вынашиваем <...> никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

При этом Лавров подчеркнул, что в случае агрессии со стороны ЕС, Россия будет готова ответить.

27 ноября президент РФ Владимир Путин также подтвердил готовность «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.