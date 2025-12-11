На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО

Лавров: Россия готова юридически гарантировать ненападение на Евросоюз и НАТО
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола, пишут «Известия».

«Мы не вынашиваем <...> никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

При этом Лавров подчеркнул, что в случае агрессии со стороны ЕС, Россия будет готова ответить.

27 ноября президент РФ Владимир Путин также подтвердил готовность «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами