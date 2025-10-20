Сийярто назвал смехотворным отношение ЕС к саммиту России и США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает смехотворными заявления представителей стран Евросоюза (ЕС) о том, что результаты двустороннего саммита России и США не будут иметь значения, поскольку решения якобы принимаются всем объединением. Об этом он заявил после заседания глав МИД европейских стран, передает РИА Новости.

Глава венгерского МИД отметил, что на мероприятие проникли «представители индустрии развлечений», подразумевая европейских министров.

«Кульминацией стало заявление одного из моих коллег о том, что неважно, какое решение будет принято в Будапеште, ведь стратегические решения принимаются за столом Евросоюза», — сказал Сийярто.

При этом, по его словам, неназванный министр говорил об этом с предельной серьезностью. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что новость будущей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера США Дональда Трампа в Будапеште вызвала замешательство в Европе.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство возможным визитом президента России в Венгрию на встречу с американским коллегой.

«Относительно Будапешта <...> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.