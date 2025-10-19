Экс-глава МИД Австрии рассказала о «большой уступке» Западу со стороны РФ

Кнайсль: выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа — это уступка со стороны РФ

Проведение встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште — это уступка Западу со стороны Москвы, так как Венгрия является членом НАТО. Об этом в беседе с ТАСС заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Венгрия является государством — членом НАТО, так что, в сущности, это довольно большая уступка со стороны России», — сказала Кнайсль, отметив, что в Москве в свое время отказывались проводить подобную встречу даже в Турции из-за принадлежности Стамбула к Североатлантическому альянсу.

При этом экс-министр отметила, что Венгрия придерживается относительного нейтралитета и даже не разрешает провозить оружие через свою территорию. Кроме того, у премьер-министра республики Виктора Орбана хорошие отношения как с Трампом, так и с Путиным, а глава венгерского МИД Петер Сийярто часто бывает в Москве.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Европе назвали пощечиной Брюсселю встречу Путина и Трампа в Будапеште.