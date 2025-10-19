Трамп объяснил, почему США не могут отдать Украине все свое оружие

Трамп: США не могут отдать Украине все свое оружие

Соединенные Штаты не могут отдать все свои вооружения Украине. Об этом в интервью Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk. Трамп добавил, что он еще рассматривает этот вопрос.

«Но нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать», — заявил президент США.

Встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

По информации источников портала Axios, Трамп вел себя жестко во время встречи с Зеленским в Белом доме.

В материале отмечается, что американский лидер отказался отправлять на Украину крылатые ракеты Tomahawk. Как рассказал один из источников, Трамп явно дал понять, что сейчас его основным приоритетом является урегулирование конфликта путем дипломатии, при этом передача Киеву нового оружия может подорвать его усилия.

